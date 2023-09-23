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Самолёт с российскими туристами съехал со взлётно-посадочной полосы в Перми

1:08
Происшествия

Самолет турецкой авиакомпании Anadolu Jet съехал с взлетно-посадочной полосы и застрял на травянистой местности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Самолёт с российскими туристами съехал со взлётно-посадочной полосы в Перми
Фото: Openverse

По сообщениям турецких СМИ, самолет авиакомпании Anadolu Jet, конкретно Boeing 737-800, следовавший из Антальи в Пермь, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми в 11:22 по московскому времени и остановился на травянистой поверхности. Турецкие представители утверждают, что на борту находилось 174 пассажира, но никто из них не пострадал.

Информация об инциденте также была подтверждена аэропортом Перми, который также утверждает, что пострадавших нет. Самолет будет скоро отбуксирован на стоянку, так как не получил видимых повреждений, и все пассажиры уже доставлены в аэровокзал.

Также стоит отметить, что аэродром Большое Савино временно закрыт для приема и отправления воздушных судов в связи с произошедшим инцидентом, и ведется предварительное расследование.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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