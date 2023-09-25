В Новосибирске женщина пыталась продать в интернете собственного сына. Она опубликовала соответствующее объявление на одном из популярных сайтов.
Как сообщает НГС, ссылаясь на региональный Следком, после этого инцидента была запущена проверка. Отмечается, что объявление, которое находилось в разделе "Животные", уже удалили из интернета.
"Безумно любит качели", — написала женщина.
При этом на сайте объявлений отмечалось, что стоимость ребёнка можно узнать, обратившись к продавцу напрямую.
Судя по геолокации в профиле, текущее местонахождение женщины — Лузино Омской области. Установлено, что она также продаёт телевизор.
Следователи выяснят все обстоятельства случившегося.
Ранее судебные приставы нашли похищенную отцом девочку в Новосибирске. Восьмилетнего ребёнка передали маме, а в отношении мужчины начали проверку.
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