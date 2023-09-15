В Новосибирске приставы нашли спустя полтора года похищенную отцом девочку

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Судебные приставы в Новосибирске успешно раскрыли дело по похищению 8-летней девочки её отцом, который скрывал её в течение полутора лет. Мама ребёнка обратилась в суд, а затем судебные приставы вместе с органами опеки и попечительства установили адрес, где мог находиться мужчина. Об этом сообщил портал ngs.ru.

Фото: мвд.рф

Судебные приставы проникли в квартиру и освободили девочку.

"В комнатах было много разбросанных вещей, грязно. Мужчина по квартире ходил в сапогах. Должник сопротивлялся и не хотел подписывать документы. На месте в присутствии понятых судебный пристав-исполнитель ознакомила его с решением суда", — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП.

Ребёнок был передан матери и тёте.

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