В Новосибирской области 38-летняя женщина пропала из больницы

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области исчезла 38-летняя Светлана Васькова, пациентка местной больницы. Её последний раз видели в терапевтическом отделении 9 августа.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сообщение о пропаже женщины появилось в официальном паблике "Мошковская новь" в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что жительница села Кайлы ушла из Мошковской центральной районной больницы четыре дня назад и не вернулась. Согласно информации из паблика, она страдает эпилепсией и при себе не имеет телефона и документов.

Пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области подтвердила, что полиция проводит поиски пациентки по заявлению родственников.

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