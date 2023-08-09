Жительнице Новосибирска стало плохо после новой стрижки в салоне красоты

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске бойцы ГБР были вызваны в салон красоты, который находится на улице Бронной. Причиной стал скандал с клиенткой. Инцидент произошёл 8 августа около 17:44.

Фото: pixabay.com

Посетительнице салона не понравилось качество стрижки. Она закатила скандал, парализовав работу заведения. Клиентке стало плохо от эмоций — прибывшему экипажу пришлось оказывать ей помощь.

"На место происшествия была вызвана скорая помощь", — объяснили в АБ "Гвардия".

Женщину скорая увезла в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске судят директора батутного центра. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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