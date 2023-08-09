В Новосибирске бойцы ГБР были вызваны в салон красоты, который находится на улице Бронной. Причиной стал скандал с клиенткой. Инцидент произошёл 8 августа около 17:44.
Посетительнице салона не понравилось качество стрижки. Она закатила скандал, парализовав работу заведения. Клиентке стало плохо от эмоций — прибывшему экипажу пришлось оказывать ей помощь.
"На место происшествия была вызвана скорая помощь", — объяснили в АБ "Гвардия".
Женщину скорая увезла в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске судят директора батутного центра. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.