Российская активистка Анастасия Емельянова найдена убитой в Турции

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Турции найдена убитой российская активистка и автор канала "Феминистки поясняют" Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: openverse

Как сообщила одна из подруг девушки, по подозрению в преступлении задержан её жених.

Отмечается, что на связь Анастасия перестала выходить 20 сентября. Подруги говорят, что пытались подать заявление о пропаже, однако сотрудники полиции принимать его отказывались. Спустя день, девушку нашли убитой в Эрзуруме.

Пока неизвестно, что стало причиной убийства. Родные девушки сейчас пытаются организовать транспортировку её тела на родину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.