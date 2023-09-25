В Турции найдена убитой российская активистка и автор канала "Феминистки поясняют" Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
Как сообщила одна из подруг девушки, по подозрению в преступлении задержан её жених.
Отмечается, что на связь Анастасия перестала выходить 20 сентября. Подруги говорят, что пытались подать заявление о пропаже, однако сотрудники полиции принимать его отказывались. Спустя день, девушку нашли убитой в Эрзуруме.
Пока неизвестно, что стало причиной убийства. Родные девушки сейчас пытаются организовать транспортировку её тела на родину.
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