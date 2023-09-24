Пропавший режиссёр БДТ Никаноров найден мёртвым в Ленобласти

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Режиссёр БДТ имени Товстоногова Александр Никаноров найден мёртвым в лесу в вблизи посёлка Токсово Ленинградской области. Его тело обнаружил грибник. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на свои источники.

Фото: СК РФ по Московской области

По предварительным данным, 40-летний режиссёр приехал в Токсово на электричке, затем выехал в лес на велосипеде.

Напомним, Никаноров ушёл из дома 21 сентября, оставив мобильный телефон в квартире. Режиссёр отправился на велопрогулку, но домой не вернулся, на связь с друзьями и родственниками также не выходил.

Ранее сообщалось, что подруга пропавшего в Петербурге режиссёра Никанорова нашла его предсмертную записку в квартире.

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