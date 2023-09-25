Омич застрелил брата жены и двух своих сыновей, а после покончил с собой

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Омской области застрелил брата своей жены и двух своих малолетних детей, а потом покончил с собой. Жертвами отца стали сыновья трёх и пяти лет.

Фото: Openverse

Конфликт случился на почве бракоразводного процесса. Мужчина взял ружьё и выстрелил в брата супруги. А потом убил двоих сыновей. Женщина успела убежать с ещё двумя детьми на руках.

"Местный житель на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, 3 и 5 лет… Тридцатилетняя супруга с двумя другими детьми в возрасте 1 года и 7 лет смогли убежать", — сообщили в пресс-службе областного СУСК.

Известно, что после трагедии омич покончил с собой.

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