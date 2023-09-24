"КП": обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обвиняемый в убийстве своей бывшей жены, — участковой из Свердловской области, сначала тайно следил за сестрой супруги, сообщили СМИ. Согласно информации, Артур Русинов незаконно снимал девушку на фото и видео, в том числе и в уборной.

Фото: мвд.рф

Сестра погибшей Эльвиры Муфазаловой рассказала, что замечала неадекватное поведение своего зятя.

"Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январём 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны", — рассказала женщина "КП-Екатеринбург".

Кроме того, обвиняемый снимал неоднократно на камеру дом сестры супруги. Для чего мужчине понадобились эти записи, не уточняется.

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