Обвиняемый в убийстве своей бывшей жены, — участковой из Свердловской области, сначала тайно следил за сестрой супруги, сообщили СМИ. Согласно информации, Артур Русинов незаконно снимал девушку на фото и видео, в том числе и в уборной.
Сестра погибшей Эльвиры Муфазаловой рассказала, что замечала неадекватное поведение своего зятя.
"Он снимал меня в туалете своего дома и на работе. Первые записи датированы январём 2022 года, когда я с детьми приезжала к сестре в гости на праздники. Там у туалета общая стена с котельной, она не обшита. Снимал меня с другой стороны", — рассказала женщина "КП-Екатеринбург".
Кроме того, обвиняемый снимал неоднократно на камеру дом сестры супруги. Для чего мужчине понадобились эти записи, не уточняется.
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