Обвиняемому во взяточничестве бывшему вице-губернатору Рязанской области продлили арест

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Советском районе Рязани продлил срок ареста бывшему вице-губернатору Рязанской области, Игорю Грекову, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Согласно информации, полученной из пресс-службы суда, суд принял решение удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания Грекова под стражей на три месяца до 22 декабря 2023 года.

Фото: Openverse

В июле Грекову было избрано меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, и 8 сентября этот срок был продлен. Игорь Греков находится под статусом обвиняемого по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему предъявляют обвинения в получении взяток в особо крупном размере в двух эпизодах.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой регионального следственного управления Следственного комитета России, в период с 2018 по 2021 год Греков получал взятки от руководителей коммерческих организаций за оказание содействия в заключении госконтрактов на поставки медицинского оборудования для лечебных учреждений Рязанской области.

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