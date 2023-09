Your browser does not support the audio element.

Бывший генерал КГБ Александр Стерлигов, ранее служивший охранником экс-президента Бориса Ельцина, стал жертвой телефонных мошенников, которые украли у него 13 миллионов рублей, сообщает Mash.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.