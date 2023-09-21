Бывший генерал КГБ Александр Стерлигов, ранее служивший охранником экс-президента Бориса Ельцина, стал жертвой телефонных мошенников, которые украли у него 13 миллионов рублей, сообщает Mash.
Мошенники выдали себя за сотрудника мобильного оператора и обманули Стерлигова, попросив его войти в свое банковское приложение. Войдя в приложение, они убедили его перевести средства на "защищённый счет" и получили доступ к его банковским услугам. Мошенникам удалось похитить облигации на сумму около 11 миллионов рублей в дополнение к первоначальному переводу в размере 1,6 миллиона рублей.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.