На 13 миллионов рублей мошенники обманули экс-генерала КГБ Стерлигова

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший генерал КГБ Александр Стерлигов, ранее служивший охранником экс-президента Бориса Ельцина, стал жертвой телефонных мошенников, которые украли у него 13 миллионов рублей, сообщает Mash.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Мошенники выдали себя за сотрудника мобильного оператора и обманули Стерлигова, попросив его войти в свое банковское приложение. Войдя в приложение, они убедили его перевести средства на "защищённый счет" и получили доступ к его банковским услугам. Мошенникам удалось похитить облигации на сумму около 11 миллионов рублей в дополнение к первоначальному переводу в размере 1,6 миллиона рублей.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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