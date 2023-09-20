Тобольского поисковика взяла полиция за непристойную переписку с несовершеннолетней

Глава поискового отряда "Феникс" в Тобольске Евгений Разумов арестован и находится в следственном изоляторе по подозрению в непристойной связи с несовершеннолетней девочкой. Об этом информацию предоставила его жена Екатерина.

Фото: Openverse

Согласно версии следствия, мужчина участвовал в эротической переписке с этой девочкой. На данный момент подробности данной переписки не разглашаются, но она имела серьёзные последствия и привела к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается сексуальных действий с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. Супруга задержанного отрицает его причастность к преступлению.

Екатерина утверждает, что девочка сама предложила её мужу познакомиться летом 2022 года и утверждала, что ей уже исполнилось 18 лет. Когда ей было отказано, она представила ситуацию так, будто это от её мужа исходили сексуальные предложения. Это привело к подаче заявления и началу уголовного расследования. Экспертиза, по словам Екатерины, подтвердила невиновность Евгения.

Теперь Екатерина собирает средства на адвоката, который должен подготовить кассационную жалобу. Евгений Разумов, который также является информационным координатором поискового отряда, обратился за помощью к публике своего отряда.

Однако некоторые методы Екатерины вызвали негодование у многих подписчиков. В ходе сбора средств она рассказывала, что Евгений был арестован за убийство, совершенное в защиту своей матери от насильника. Таким образом, его якобы подозревают в неосторожном убийстве, а не в сексуальных действиях.

Следственный комитет не смог предоставить комментарии по данной ситуации, поскольку в уголовном деле имеется несовершеннолетнее лицо, сообщает Megatyumen.ru.

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