В Одесской области мужчину обвиняют в краже черепахи у соседки для последующего приготовления супа из неё и употребления в пищу.
Как сообщает "Страна.ua", ссылаясь на полицейских, инцидент произошёл на территории Хаджибейского района в Одессе. Подчёркивается, что соседка подозреваемого ухаживала за двумя красноухими черепахами, которые проживали в ванночке на общей веранде.
По информации издания, мужчине удалось тайно забрать одну из черепах. Впоследствии он принял решение разбить панцирь с помощью молотка. Затем одессит приготовил блюдо из черепахи и съел его.
Предварительно, за такой поступок жителя Одессы могут отправить в тюрьму на срок до восьми лет. По этому делу организована проверка.
Ранее американские врачи обнаружили, что маленькие домашние черепахи способны провоцировать вспышки сальмонеллёза.
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