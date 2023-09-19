В Одессе мужчина украл у соседки черепаху, приготовил из неё суп и съел

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Одесской области мужчину обвиняют в краже черепахи у соседки для последующего приготовления супа из неё и употребления в пищу.

Фото: Openverse

Как сообщает "Страна.ua", ссылаясь на полицейских, инцидент произошёл на территории Хаджибейского района в Одессе. Подчёркивается, что соседка подозреваемого ухаживала за двумя красноухими черепахами, которые проживали в ванночке на общей веранде.

По информации издания, мужчине удалось тайно забрать одну из черепах. Впоследствии он принял решение разбить панцирь с помощью молотка. Затем одессит приготовил блюдо из черепахи и съел его.

Предварительно, за такой поступок жителя Одессы могут отправить в тюрьму на срок до восьми лет. По этому делу организована проверка.

Ранее американские врачи обнаружили, что маленькие домашние черепахи способны провоцировать вспышки сальмонеллёза.