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В США медики нашли связь вспышки сальмонеллёза с домашними черепахами

1:51
Здоровье

Вспышка сальмонеллеза в США связана с маленькими черепахами в качестве домашних питомцев, заявили местные органы здравоохранения. 

В США медики нашли связь вспышки сальмонеллёза с домашними черепахами
Фото: "Salmonella Typhimurium" by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Всего 26 человек заболели сальмонеллезом, как минимум девять из них были госпитализированы за последние несколько месяцев.

Случаи заражения были зафиксированы в 11 штатах, а Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) дал рекомендации владельцам по обращению с этими маленькими существами.

Ранее здравоохранительные органы уже предупреждали владельцев уток, кур, ёжиков и бородатых драконов о том, что эти животные также могут распространять инфекции.

Продажа черепах размером менее 4 дюймов была запрещена Федеральным управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) с 1975 года. Тогда было зафиксировано тысячи случаев, особенно среди детей, которые касались питомцев и затем не мыли руки перед тем, как касаться рта или есть, сообщает The New York Times.

В текущей вспышке примерно треть пациентов — это дети до 5 лет. Из 20 заражённых людей, предоставивших информацию официальным лицам, 16 заявили, что касались домашней черепахи, и из них 12 касались черепах размером менее 4 дюймов.

ЦКПЗ сообщил, что сальмонеллёз в Америке вызывает примерно 1,35 миллиона заболеваний, 26 500 госпитализаций и 420 смертей ежегодно.

Официальные рекомендации включают в себя пожелания:

  • не покупать черепах для детей до 5 лет или взрослых старше 65 лет;
  • мыть руки после контакта с черепахами;
  • не есть и не пить рядом с ними.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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