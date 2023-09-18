Baza: побег предателя Кузьминова на Украину могла организовать его мать

1:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 по заданию украинской разведки, могла организовать его побег на Украину. Такую версию рассматривают следователи, пишет Baza.

Фото: Соцсети

Предатель Кузьминов угнал вертолёт из Курска в Харьковскую область вместе с экипажем. Его мать, Инна Кузьминова, за несколько месяцев до этого бесследно исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь.

По данным источников Telegram-канала, следователи полагают, что именно мать могла подтолкнуть сына-лётчика к побегу.

Знакомые семьи рассказали, что Максим рос без отца, а мама много работала и часто ездила на заработки в Корею, хотя "денег ей всегда не хватало". Парня воспитывал дед — заслуженный лётчик России Герман Кузьминов, который разбился на вертолёте, когда внуку было 17 лет.

По словам источников, Инна сильно переживала из-за мобилизации и признавалась знакомым, что не хочет, "чтобы сын шёл на СВО". У неё даже случилась истерика, когда его перевели из Приморья в Курск.

Мать лётчика стала вести себя замкнуто в декабре прошлого года. Она говорила, что "собирается куда-то ехать" и искать сына. В январе Инна ушла в отпуск, и больше её не видели ни коллеги, ни близкие. Позднее женщина сообщила, что искать её не нужно. Несколько месяцев спустя Максим и угнал Ми-8.

Следователи полагают, что военный мог решиться на угон под влиянием матери. В переговорах с представителями спецслужб Украины, вероятно, участвовала именно она. При этом, куда уехала зимой женщина и где она находится сейчас, неизвестно, заключает "База".

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