Российские следователи нашли педофила, который орудовал 11 лет назад под Ростовом

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Дону следователи смогли вычислить педофила, который орудовал более 11 лет назад. Он издевался над девочкой на протяжении шести лет, заставляя её сниматься в роликах "для взрослых", а потом залёг на дно. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Фото: СК РФ по Московской области

Фотографии интимного характера, на которых была изображена девочка, недавно пришли из базы данных Генерального секретариата Интерпола в полицию.

По данным работников Интерпола, несовершеннолетняя была из России. Предположение подтвердилось, полицейские нашли ту самую девочку. Выяснилось, что сейчас ей 22 года.

Она рассказала ужасающую историю: с 6 до 12 лет её в Волгодонске преследовал педофил. Мужчина совершал с ней действия сексуального характера и снимал на видео. По приметам оперативники задержали подозреваемого в начале сентября. Девушка его опознала.

Дома у извращенца нашли целые залежи детского порно. По данным "Базы", мужчину зовут Виктор, ему 46 лет, родом он из Литвы, но с начала нулевых проживал в Ростовской области. 14 сентября на него возбудили уголовное дело, Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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