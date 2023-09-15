На Дону следователи смогли вычислить педофила, который орудовал более 11 лет назад. Он издевался над девочкой на протяжении шести лет, заставляя её сниматься в роликах "для взрослых", а потом залёг на дно. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Фотографии интимного характера, на которых была изображена девочка, недавно пришли из базы данных Генерального секретариата Интерпола в полицию.
По данным работников Интерпола, несовершеннолетняя была из России. Предположение подтвердилось, полицейские нашли ту самую девочку. Выяснилось, что сейчас ей 22 года.
Она рассказала ужасающую историю: с 6 до 12 лет её в Волгодонске преследовал педофил. Мужчина совершал с ней действия сексуального характера и снимал на видео. По приметам оперативники задержали подозреваемого в начале сентября. Девушка его опознала.
Дома у извращенца нашли целые залежи детского порно. По данным "Базы", мужчину зовут Виктор, ему 46 лет, родом он из Литвы, но с начала нулевых проживал в Ростовской области. 14 сентября на него возбудили уголовное дело, Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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