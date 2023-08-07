В Оренбургской области педофил надругался над четырьмя девочками

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новотроицке Оренбургской области следователи задержали 58-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над четырьмя девочками. Педофил арестован. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Фото: pixabay.com

По данным следствия, 58-летний подозреваемый вечером 30 июля совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырёх несовершеннолетних от 10 до 12 лет, проживающих на территории города. Инцидент произошёл на улице около одного из домов.

В областном следкоме добавили, что задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления. Также по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Ранее безработный из Воронежа надругался над пятью несовершеннолетними девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе.

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