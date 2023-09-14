Некрозы, ампутация, смерть: что грозит москвичу, которого укусила гремучая змея

2:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На юго-западе Москвы мужчина оказался в больнице после того, как его укусила филиппинская куфия. Герпетолог и доктор биологических наук Владимир Черлин поделился информацией о том, как эта змея попала в столицу и какие последствия ожидают пострадавшего.

Фото: Wikipedia

Судя по словам эксперта, вероятнее всего инцидент произошел в домашних условиях.

"На улице такая рептилия не сможет выжить, ведь погода холодная, а она из тропиков. Часто любители герпетологии и террариумисты держат подобных змей у себя дома. Они красочные и яркие, но при этом чрезвычайно опасные", — пояснил Черлин корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Герпетолог считает, что пострадавший, скорее всего, сам провоцировал нападение змеи.

"99 процентов таких случаев — это результат неправильного обращения с змеей, независимо от того, агрессивны они или нет. Когда человек ведет себя адекватно и осторожно, ничего плохого не случается. Это подобно ситуации на дороге, где все знают правила безопасности, но иногда кто-то все же смотрит на смартфон и попадает в ДТП", — подчеркнул Черлин.

Оказалось, что яд куфии может быть смертельным для человека. Прогнозы по состоянию пострадавшего являются крайне неблагоприятными.

"Яд этой змеи очень опасен, он воздействует на нервную систему, внутренние органы и ткани. Возможны серьезные некрозы после укусов, вплоть до ампутации конечностей, если человек выживет. Хотя смертельные исходы не всегда происходят, они все же бывают, но яд куфии часто приводит к тяжелым осложнениям", — предупредил герпетолог.

Другой проблемой является поиск подходящего противояда для пострадавшего. Скорее всего, его будет сложно найти. Врачи могут использовать общие средства, чтобы снять симптомы отравления, но противоядие, возможно, будет трудно достать, хотя оно и существует.

"Куфия — одна из ядовитых змей, и она встречается редко в России, практически не распространена на нашей территории. В больницах чаще хранят противоядия от змей, которые обитают внутри страны", — заключил собеседник.

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