Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Александра Розенбаума рассказала о самочувствии артиста
WESH: в США акула напала на сёрфера
Киев не заплатил компенсации ни за одного погибшего наёмника из Польши
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку от скафандра
Актриса Ольга Дибцева разводится с мужем после пяти лет брака
Прохор Шаляпин рассказал о незавидной судьбе своего коллеги SHAMAN
Сестра мужа Аллегровой рассказала о задержании его за наркотики, как у Рамили Искандер
МО: ВС России отбили атаку в Запорожской области, уничтожив до 140 военных ВСУ
Футбольному блогеру КраСаве грозит уголовное дело за дискредитацию армии РФ

Некрозы, ампутация, смерть: что грозит москвичу, которого укусила гремучая змея

2:23
Происшествия

На юго-западе Москвы мужчина оказался в больнице после того, как его укусила филиппинская куфия. Герпетолог и доктор биологических наук Владимир Черлин поделился информацией о том, как эта змея попала в столицу и какие последствия ожидают пострадавшего.

Некрозы, ампутация, смерть: что грозит москвичу, которого укусила гремучая змея
Фото: Wikipedia

Судя по словам эксперта, вероятнее всего инцидент произошел в домашних условиях.

"На улице такая рептилия не сможет выжить, ведь погода холодная, а она из тропиков. Часто любители герпетологии и террариумисты держат подобных змей у себя дома. Они красочные и яркие, но при этом чрезвычайно опасные", — пояснил Черлин корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Герпетолог считает, что пострадавший, скорее всего, сам провоцировал нападение змеи.

"99 процентов таких случаев — это результат неправильного обращения с змеей, независимо от того, агрессивны они или нет. Когда человек ведет себя адекватно и осторожно, ничего плохого не случается. Это подобно ситуации на дороге, где все знают правила безопасности, но иногда кто-то все же смотрит на смартфон и попадает в ДТП", — подчеркнул Черлин.

Оказалось, что яд куфии может быть смертельным для человека. Прогнозы по состоянию пострадавшего являются крайне неблагоприятными.

"Яд этой змеи очень опасен, он воздействует на нервную систему, внутренние органы и ткани. Возможны серьезные некрозы после укусов, вплоть до ампутации конечностей, если человек выживет. Хотя смертельные исходы не всегда происходят, они все же бывают, но яд куфии часто приводит к тяжелым осложнениям", — предупредил герпетолог.

Другой проблемой является поиск подходящего противояда для пострадавшего. Скорее всего, его будет сложно найти. Врачи могут использовать общие средства, чтобы снять симптомы отравления, но противоядие, возможно, будет трудно достать, хотя оно и существует.

"Куфия — одна из ядовитых змей, и она встречается редко в России, практически не распространена на нашей территории. В больницах чаще хранят противоядия от змей, которые обитают внутри страны", — заключил собеседник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что делать при укусе змеи? Чей яд самый опасный? И как выглядит змеиная любовь?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
Поэт Александр Шаганов рассказал об отношениях с Женей Белоусовым
Сообщник задержанной актрисы Рамили Искандер вёз 10 000 доз наркотика
Дело о наследстве Алексея Баталова приняло новый оборот
Спецдоклад USAWC: почему армия США не сможет победить русских
Опрос: россияне считают бесполезными фритюрницы и кухонные комбайны
Российским водителям начали начислять транспортный налог за 2022 год
Советник главы Крыма Крючков заверил, что никакой эвакуации в Феодосии не проводится
Западные аналитики: США слабеют, а к России выстраивается очередь из союзников
МИД Мьянмы рассчитывает расширить сотрудничество с РФ во всех областях
Женские имена и их отношение к финансам: астролог рассказывает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников