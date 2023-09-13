Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности во время родов

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В больнице № 8 в городе Ростов-на-Дону произошло удивительное событие — жительница этого города родила ребенка, даже не подозревая о своей беременности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Ростовской области.

Фото: openverse.org

21-летняя женщина обратилась в городскую больницу, жалуясь на плохое самочувствие и сильные боли, считая, что у нее есть какая-то опухоль. Однако врачи на месте осмотра быстро поняли, что источник проблемы — это не опухоль, а начало процесса родов. У пациентки, которая целых девять месяцев не знала о своей беременности, родился малыш весом 3,5 килограмма всего лишь через час после того, как она попала в больницу.

На следующий день молодую маму и ее новорожденного перевели в родильное отделение другой медицинской учреждения, и врачи дали положительный прогноз относительно их здоровья.

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