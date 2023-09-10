Нефтяная утечка у берегов Таиланда: Чонбури и Паттайя под угрозой. Как это отразится на туризме

В Таиланде произошла чрезвычайная ситуация: из-за утечки 60 000 литров сырой нефти море в верхней части Сиамского залива было загрязнено нефтепродуктами. Этот инцидент мог повлиять на провинцию Чонбури и популярный курорт Паттайя, который пользуется популярностью среди наших туристов.
Местные власти утверждают, что морская экология вдоль берега Чонбури остается неповрежденной, по крайней мере на данный момент. Эту информацию предоставил Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда.
По словам чиновников, два инцидента могли стать причиной катастрофы. Сначала компания Thai Oil сообщила о протечке нефти из одного из своих танкеров в Сиамском заливе. Утечка продолжалась всего пять минут, но привела к выбросу 60 000 литров нефти в море. В момент происшествия танкер перевозил 273 000 метрических тонн сырой нефти. Инцидент произошел у берегов Шри-Рача в провинции Чонбури, где находятся популярные курорты и острова.
Представители Департамента морских и прибрежных ресурсов заявили, что провели проверку коралловых рифов на пяти островах этой провинции, включая острова, пользующиеся популярностью у туристов. В настоящее время ведомство тщательно следит за состоянием коралловых рифов, общая площадь которых составляет 404 064 квадратных метра, и заверяет, что они не пострадали от разлива нефти.
Они также обещают продолжать мониторинг ситуации и в случае возникновения проблем, включая жалобы туристов, готовы подать в суд на ответственных лиц, если будут выявлены негативные последствия разлива нефти.
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