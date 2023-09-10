Нефтяная утечка у берегов Таиланда: Чонбури и Паттайя под угрозой. Как это отразится на туризме

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таиланде произошла чрезвычайная ситуация: из-за утечки 60 000 литров сырой нефти море в верхней части Сиамского залива было загрязнено нефтепродуктами. Этот инцидент мог повлиять на провинцию Чонбури и популярный курорт Паттайя, который пользуется популярностью среди наших туристов.

Фото: openverse

Местные власти утверждают, что морская экология вдоль берега Чонбури остается неповрежденной, по крайней мере на данный момент. Эту информацию предоставил Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

По словам чиновников, два инцидента могли стать причиной катастрофы. Сначала компания Thai Oil сообщила о протечке нефти из одного из своих танкеров в Сиамском заливе. Утечка продолжалась всего пять минут, но привела к выбросу 60 000 литров нефти в море. В момент происшествия танкер перевозил 273 000 метрических тонн сырой нефти. Инцидент произошел у берегов Шри-Рача в провинции Чонбури, где находятся популярные курорты и острова.

Представители Департамента морских и прибрежных ресурсов заявили, что провели проверку коралловых рифов на пяти островах этой провинции, включая острова, пользующиеся популярностью у туристов. В настоящее время ведомство тщательно следит за состоянием коралловых рифов, общая площадь которых составляет 404 064 квадратных метра, и заверяет, что они не пострадали от разлива нефти.

Они также обещают продолжать мониторинг ситуации и в случае возникновения проблем, включая жалобы туристов, готовы подать в суд на ответственных лиц, если будут выявлены негативные последствия разлива нефти.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.