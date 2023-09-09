Число жертв мощного землетрясения в Марокко достигло 1305

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко возросло до 1305, сообщается о 1832 раненых, согласно обновленным данным Министерства внутренних дел страны. В провинции Аль-Хауз произошло наибольшее число жертв: 694 человека погибли. Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку власти продолжают разбирать завалы, и вполне вероятно, что число жертв может еще больше увеличиться.

Фото: openverse

Министерство внутренних дел Марокко заявило, что государственные учреждения усердно работают над ускорением спасения и эвакуации раненых, оказанием помощи нуждающимся и мобилизацией всех необходимых ресурсов для ликвидации последствий этой разрушительной трагедии.

Король Марокко Мохаммед VI объявил трехдневный национальный траур в связи с этим бедствием, подчеркнув важность события для страны и ее народа.

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