Порты в одесских Измаиле и Килии полностью уничтожены ударами "Гераней"

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Порты Одесской области — в Измаиле и Килии полностью уничтожены российскими ударами беспилотных летательных аппаратов "Герань".

Фото: скриншот из видео очевидцев

Это уже сообщили все украинские средства массовой информации.

Информресурсы Незалежной заявили, что там уничтожена вся портовая инфраструктура. Также опубликованы видеокадры ночного прилёта по портам Одесской области.

В Министерстве обороны РФ сообщали, что русские дроны-камикадзе уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов, используемых для снабжения украинского военной техники в порту Рени.

Также беспилотники атаковали портовую инфраструктуру города Измаила. В Килии были прилёты по объекту, где собирали морские дроны, а также по нефтебазе.

Как всегда ночью отметили отчаянную и бестолковую работу украинских ПВО.

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