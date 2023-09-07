Порты Одесской области — в Измаиле и Килии полностью уничтожены российскими ударами беспилотных летательных аппаратов "Герань".
Это уже сообщили все украинские средства массовой информации.
Информресурсы Незалежной заявили, что там уничтожена вся портовая инфраструктура. Также опубликованы видеокадры ночного прилёта по портам Одесской области.
В Министерстве обороны РФ сообщали, что русские дроны-камикадзе уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов, используемых для снабжения украинского военной техники в порту Рени.
Также беспилотники атаковали портовую инфраструктуру города Измаила. В Килии были прилёты по объекту, где собирали морские дроны, а также по нефтебазе.
Как всегда ночью отметили отчаянную и бестолковую работу украинских ПВО.
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