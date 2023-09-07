Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о введении режима ЧС в зоне падения украинского дрона на территории Ростова-на-Дону.
По его словам, режим ЧС с девяти утра действует в границах жилых строений по улице Пушкинская № 39, 41 и 42. Как пояснил губернатор в Telegram-канале, в общей сложности там проживают 99 человек. Он пообещал организовать питание для всех желающих.
Ранее мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что 20 домовладений после ЧП остаются без света. Специалисты экстренных и коммунальных служб региона работают в режиме повышенной готовности из-за падения БПЛА.
В ночь на 7 сентября в Ростовской области были сбиты два дрона ВСУ. Один из них рухнул за территорией города, а другой упал в центральной части Ростова-на-Дону, повредив несколько строений и автомобилей.
В списке пострадавших числится один человек.
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