Губернатор Голубев сообщил о двух сбитых БПЛА над Ростовом: пострадал человек

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью над Ростовом силами системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В результате атаки пострадал один человек.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Согласно информации, один беспилотник упал за городом, другой — в районе улицы Пушкинская.

"Сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек", — говорится в сообщении губернатора.

Согласно информации, пострадавший отказался от госпитализации. На месте работают экстренные службы.

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