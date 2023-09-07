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Baza: в Ростове прогремел взрыв

1:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Пушкинской улице прогремел взрыв. Множественные сообщения появились в Telegram-каналах.

Baza: в Ростове прогремел взрыв
Фото: скриншот из видео очевидцев

Так, согласно сообщению RT, взрыв прогремел на улице Пушкинской. На месте ЧП начался пожар, предположительно горит автомобиль.

Baza, в свою очередь, передаёт, что взрыв произошёл недалеко от штаба Южного военного округа.

"Взрыв в Ростове-на-Дону произошёл недалеко от штаба ЮВО. В настоящий момент горит автомобиль", — пишет издание.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что над регионом сработала система ПВО.

"Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются", — говорится в Telegram-канале главы региона.

Что конкретно произошло в регионе, официальные власти пока не сообщают. Информация уточняется.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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