Baza: в Ростове прогремел взрыв

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону на Пушкинской улице прогремел взрыв. Множественные сообщения появились в Telegram-каналах.

Фото: скриншот из видео очевидцев

Так, согласно сообщению RT, взрыв прогремел на улице Пушкинской. На месте ЧП начался пожар, предположительно горит автомобиль.

Baza, в свою очередь, передаёт, что взрыв произошёл недалеко от штаба Южного военного округа.

"Взрыв в Ростове-на-Дону произошёл недалеко от штаба ЮВО. В настоящий момент горит автомобиль", — пишет издание.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что над регионом сработала система ПВО.

"Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются", — говорится в Telegram-канале главы региона.

Что конкретно произошло в регионе, официальные власти пока не сообщают. Информация уточняется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.