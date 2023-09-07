В Финляндии арестовала двух россиян за поддельные документы при пересечении границы

2:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два российских туриста были задержаны финской пограничной службой в один и тот же день, когда они пытались пересечь границу, предъявив поддельные документы. Эти инциденты произошли на разных пограничных переходах в Европе.

Фото: openverse.org

Первого туриста задержали на границе в юго-восточной части Финляндии. Во время пограничного контроля он предъявил болгарский паспорт, но пограничники установили, что этот паспорт был фальшивым. Это вызвало подозрения и привело к более тщательной проверке, сообщает "ТУРПРОМ". В результате проверки выяснилось, что и другие его документы были поддельными. Кроме того, при нем обнаружили три газовых распылителя и радар-детектор. После запроса пограничника Юго-Восточной Финляндии, Иммиграционная служба Финляндии наложила пятилетний запрет на въезд этому туристу в Шенгенскую зону. Нам неизвестна цель его визита в Европу.

"Мужчина, будучи виновным в подделке, прибыл на пограничный переход из России и предъявил болгарский паспорт на контроле. Пограничники обнаружили признаки подделки в паспорте, что послужило причиной для дополнительной проверки его документов," — сообщил финский пограничник.

Вторая задержка произошла также 2 сентября, но уже в регионе Йоутсено. Турист прибыл на границу из России и подал заявление о предоставлении убежища. Его дело было передано Иммиграционной службе Финляндии для дальнейшего рассмотрения. Известно, что пограничники Юго-Восточной Финляндии начали сотрудничество с пограничниками Выборгского района для расследования этого инцидента.

Стоит отметить, что ранее в Финляндии уже были случаи незаконного пересечения границы. Например, в июле этого года Пограничная служба Финляндии (RAIA) провела три ареста, включая двух туристов, которых поймали при попытке пересечь финскую границу с Карелией. В мае RAIA также задержала еще пятерых человек, которые пытались использовать фальшивые проездные документы.

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Финляндия закрыла границу для российских туристов