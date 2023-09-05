Спецслужбы Австрии раскрыли ячейку исламистов

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Австрийское управление государственной безопасности и разведки в сотрудничестве с другими правоохранительными органами страны раскрыло ячейку из 10 человек, подозреваемых в связях с запрещёнными террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ)* и "Имарат Кавказ"**, сообщается в пресс-релизе министерства внутренних дел Австрии, которое курирует специальные обслуживание.

Фото: openverse

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подчеркнул приверженность Управления по защите Конституции борьбе со всеми формами экстремизма, независимо от их политической или религиозной принадлежности, заявив:

"Следователи в очередной раз продемонстрировали свою решимость и мастерство в этом деле".

Среди подозреваемых, по данным Министерства внутренних дел, девять мужчин и одна женщина в возрасте от 15 до 23 лет. В июле власти провели серию обысков в их домах, в результате которых были конфискованы мобильные телефоны, ноутбуки и пропагандистские материалы, связанные с террористическими группировками. Спецслужбы подозревают, что исламисты занимались вербовкой сторонников, распространением пропаганды и имели намерения создать молитвенную комнату с вывешиванием флага запрещённого движения "Талибан"***. Ячейка базировалась в городе Линц, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Как сообщается, некоторые из подозреваемых имеют австрийское гражданство, в то время как другие являются выходцами из Турции, Ирака, России и Хорватии. Группа также находится под подозрением в подстрекательстве 19-летнего подростка, который ранее получил двухлетний тюремный срок за создание граффити в поддержку ИГИЛ*.

* - признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2010 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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