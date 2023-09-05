Австрийское управление государственной безопасности и разведки в сотрудничестве с другими правоохранительными органами страны раскрыло ячейку из 10 человек, подозреваемых в связях с запрещёнными террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ)* и "Имарат Кавказ"**, сообщается в пресс-релизе министерства внутренних дел Австрии, которое курирует специальные обслуживание.
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подчеркнул приверженность Управления по защите Конституции борьбе со всеми формами экстремизма, независимо от их политической или религиозной принадлежности, заявив:
"Следователи в очередной раз продемонстрировали свою решимость и мастерство в этом деле".
Среди подозреваемых, по данным Министерства внутренних дел, девять мужчин и одна женщина в возрасте от 15 до 23 лет. В июле власти провели серию обысков в их домах, в результате которых были конфискованы мобильные телефоны, ноутбуки и пропагандистские материалы, связанные с террористическими группировками. Спецслужбы подозревают, что исламисты занимались вербовкой сторонников, распространением пропаганды и имели намерения создать молитвенную комнату с вывешиванием флага запрещённого движения "Талибан"***. Ячейка базировалась в городе Линц, в федеральной земле Верхняя Австрия.
Как сообщается, некоторые из подозреваемых имеют австрийское гражданство, в то время как другие являются выходцами из Турции, Ирака, России и Хорватии. Группа также находится под подозрением в подстрекательстве 19-летнего подростка, который ранее получил двухлетний тюремный срок за создание граффити в поддержку ИГИЛ*.
* - признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2010 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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