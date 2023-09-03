В Челябинске пропала 7-летняя девочка

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Металлургическом районе Челябинска исчезла семилетняя девочка по имени Аврора Голендухина. Утром 3 сентября первоклассница покинула свой дом и не вернулась обратно. В настоящее время полиция вместе с добровольцами проводят поисковые операции по нахождению ребенка.

Фото: мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в первом часу дня заявка поступила в отдел полиции "Металлургический". На розыск ориентирован личный состав.

"Наружные службы (ГИБДД, ППС) проверяют дворы, детские площадки, места возможного появления несовершеннолетних", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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