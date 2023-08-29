Разбившийся вертолёт Ми-8 в Челябинской области выполнял учебно-тренировочный полёт

Разбившийся вертолёт принадлежал ФСБ и выполнял учебно-тренировочный полёт. Об этом сообщили источники в экстренных службах РЕН ТВ.

Фото: "Soviet Helicopter Mil' Mi-8. Советский вертолет Миля Ми-8." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напоминаем, в Челябинской области упал вертолёт Ми-8. Состав экипажа включал командира, правого лётчика и бортинженера. На борту, по предварительным данным, не было пассажиров.

Три члена экипажа погибли в результате крушения вертолёта. Катастрофа произошла в лесу рядом с посёлком Прудный, приблизительно в 500 метрах от дороги М5 и недалеко от военного аэродрома Шагол.

Очевидцы сообщают, что перед аварией вертолёт начал сильно трястись в стороны, а потом стремительно ушёл вниз, как камень. Предварительная причина крушения — отказ техники.

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