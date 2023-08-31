Пять ремонтников погибли под колёсами поезда на севере Италии

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На севере Италии в четверг вечером произошла трагедия, когда скоростной поезд столкнулся с ремонтной бригадой недалеко от станции Брандиццо на железной дороге Турин-Милан. В результате погибли пять человек. Сообщило об этом инциденте агентство ANSA.

Фото: "Frecciarossa (ETR 500) train at Milano Centrale (Milano, Italy)" by photobeppus is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщается, инцидент произошёл в то время, когда пустой поезд мчался со скоростью 160 км/ч. Бригада технического обслуживания, состоящая из семи человек, нанятых внешним подрядчиком, принимала активное участие в замене железнодорожных путей.

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