На севере Италии в четверг вечером произошла трагедия, когда скоростной поезд столкнулся с ремонтной бригадой недалеко от станции Брандиццо на железной дороге Турин-Милан. В результате погибли пять человек. Сообщило об этом инциденте агентство ANSA.
Как сообщается, инцидент произошёл в то время, когда пустой поезд мчался со скоростью 160 км/ч. Бригада технического обслуживания, состоящая из семи человек, нанятых внешним подрядчиком, принимала активное участие в замене железнодорожных путей.
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