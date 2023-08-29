В Каменске-Уральском в соцсети объявили в розыск велосипедиста после гибели школьницы

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Каменске-Уральском ведётся поиск велосипедиста, которого подозревают в наблюдении за 16-летней девушкой, позднее найденной мёртвой в овраге.

Фото: мвд.рф

"Просьба откликнуться, кто знает человека на велосипеде, его ищут в качестве свидетеля", — говорится в публикации группы «Подслушано Каменск-Уральский».

Также в социальных сетях появилось видео, на котором видно этого велосипедиста. Составители сообщения предполагают, что он мог преследовать девушку.

В начале августа в Каменске-Уральском после нескольких дней поисков в лесной полосе было найдено тело 16-летней девушки, которая ранее пропала. Перед исчезновением она оставила загадочное сообщение, в котором просила о помощи, чтобы добраться до дома и избежать насилия.

Позже выяснилось, что причиной смерти девушки стало употребление неизвестного синтетического наркотика. В день исчезновения она отправилась в Екатеринбург, чтобы подать документы в колледж.

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