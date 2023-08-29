Власти Москвы ликвидировали нелегальную газовую заправку

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Незаконную газовую автозаправочную станцию ликвидировали в районе Западное Дегунино, об этом было объявлено пресс-службой столичной Госинспекции по недвижимости.

Фото: Openverse

Согласно сообщению, земельный участок был предоставлен организации в аренду с целью эксплуатации стационарной автозаправочной станции вместе с комплексом сервисных услуг. В договоре был установлен запрет на возведение как временных, так и капитальных строений и сооружений. Однако пользователь территории решил организовать пункт газовой заправочной станции без соответствующей разрешительной документации. Был установлен газонакопительный резервуар из металлических конструкций и временное сооружение для сотрудников заправки, как сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Согласно материалу, земельный участок, на котором была незаконно размещена автозаправочная станция, располагался в районе Западное Дегунино, на внутренней стороне 78-го километра МКАД.

Бобров добавил, что автозаправочные станции представляют собой особые производственные объекты, требующие соблюдения норм и правил, установленных законодательством. Незаконное размещение таких станций без согласования может создать потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Ранее мы сообщали, что на северо-востоке Москвы ликвидировали незаконную СТО.

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