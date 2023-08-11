На северо-востоке Москвы власти ликвидировали незаконный автосервис

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Незаконное автосервисное предприятие было выявлено и ликвидировано на улице Бибиревская в Москве, как сообщили представители пресс-службы столичной Государственной инспекции по недвижимости.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Отмечается, что сотрудники инспекции по контролю выявили нарушение по адресу улица Бибиревская, 4Г. По информации инспекции, бывший арендатор земельного участка продолжил использовать эту территорию даже после истечения срока действия договора. Помимо незаконной эксплуатации автосервиса, на данной территории было построено некапитальное сооружение в размере 288 квадратных метров, которое использовалось в качестве склада. Эти постройки были возведены без оформления необходимых земельно-правовых документов.

На текущий момент указанные самострои были демонтированы под руководством Государственной инспекции по недвижимости, подтвердил глава надзорного ведомства, Иван Бобров.

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