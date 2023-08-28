Полиция Британской Колумбии в Канаде отреагировала на вызов о появлении необычного "маскированного бандита" в доме — енота, который спрятался за собакой и проник внутрь дома.
Региональное подразделение полиции West Shore сообщило, что офицеры были направлены в дом в Лангфорде, где собака столкнулась с енотом и в панике убежала внутрь дома, за ней преследовал и енот. Жители дома сумели запереть енота в ванной комнате.
Полиция сообщила, что поступил на эту тему и второй вызов от обеспокоенного соседа о криках, которые оказались следствием столкновения семьи с этим хозяином мусорных контейнеров.
Офицеры использовали палку для ловли собак, предоставленную семьёй, чтобы поймать енота.
"После схватки енот был надёжно зафиксирован офицерами и выпущен на улицу", — говорится в полиции.
Офицер по связям с общественностью регионального подразделения полиции West Shore Нэнси Саггар описала происшествие как "странный случай для полиции".
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