В Британской Колумбии полиция выехала на вызов из-за проникновения енота в дом

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция Британской Колумбии в Канаде отреагировала на вызов о появлении необычного "маскированного бандита" в доме — енота, который спрятался за собакой и проник внутрь дома.

Фото: openverse.org

Региональное подразделение полиции West Shore сообщило, что офицеры были направлены в дом в Лангфорде, где собака столкнулась с енотом и в панике убежала внутрь дома, за ней преследовал и енот. Жители дома сумели запереть енота в ванной комнате.

Полиция сообщила, что поступил на эту тему и второй вызов от обеспокоенного соседа о криках, которые оказались следствием столкновения семьи с этим хозяином мусорных контейнеров.

Офицеры использовали палку для ловли собак, предоставленную семьёй, чтобы поймать енота.

"После схватки енот был надёжно зафиксирован офицерами и выпущен на улицу", — говорится в полиции.

Офицер по связям с общественностью регионального подразделения полиции West Shore Нэнси Саггар описала происшествие как "странный случай для полиции".

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