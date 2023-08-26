В Самаре юноша жестоко избил мужчину, когда тот попросил его не распивать пиво на детской площадке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Град 18 +".
Местный житель увидел, что молодые люди сломали ворота и зашли в частный двор жилкомплекса "Троицкий", чтобы там спокойно распивать спиртные напитки. Мужчина попросил подростков покинуть территорию, однако один из пьяных молодых людей неожиданным ударом свалил оппонента. Этого дебоширу оказалось мало и он ударом ноги добил лежащего мужчину, отправив его в глубокий нокаут.
Правонарушителя теперь срочно разыскивают полицейские.
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