Два украинских штурмовика МиГ-29 столкнулись и разбились в воздухе над Житомиром

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два самолёта-штурмовика МиГ-29 украинских ВВС столкнулись и разбились в воздухе вечером в пятницу, 25 августа.

Фото: t.me/RVvoenkor

Произошло всё в небе над Житомиром, сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Уже в субботу портал информирует, что появились подробности по столкновению двух истребителей. Оно произошло в районе аэродрома Озёрное, украинские пилоты готовились к Дню авиации Украины, который отмечается 26 августа. Причиной столкновения стала ошибка пилотов, оба лётчика погибли.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что аэродромы Польши и Румынии будут уничтожены, если примут самолёты F-16

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