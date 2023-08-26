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Два украинских штурмовика МиГ-29 столкнулись и разбились в воздухе над Житомиром

0:46
Происшествия

Два самолёта-штурмовика МиГ-29 украинских ВВС столкнулись и разбились в воздухе вечером в пятницу, 25 августа.

Два украинских штурмовика МиГ-29 столкнулись и разбились в воздухе над Житомиром
Фото: t.me/RVvoenkor

Произошло всё в небе над Житомиром, сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Уже в субботу портал информирует, что появились подробности по столкновению двух истребителей. Оно произошло в районе аэродрома Озёрное, украинские пилоты готовились к Дню авиации Украины, который отмечается 26 августа. Причиной столкновения стала ошибка пилотов, оба лётчика погибли.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что аэродромы Польши и Румынии будут уничтожены, если примут самолёты F-16

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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