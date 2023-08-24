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272 жителя Удмуртии заразились мышиной лихорадкой

2:37
Происшествия

С начала текущего года в Удмуртии зафиксировано 272 случая заражения мышиной лихорадкой, среди которых 12 детей, сообщает udm-info.ru.

272 жителя Удмуртии заразились мышиной лихорадкой
Фото: Андрей Перцев, CC0

Эту информацию предоставили эксперты Управления Роспотребнадзора и Минздрава республики в эфире радиопрограммы "Новая студия".

Наибольшее количество случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом пришлось на август месяц. В июле было зафиксировано 120 случаев заражения, а с начала года общее число заболевших в республике достигло 272. Все эти случаи подтверждены лабораторно, и среди них есть 12 детей. Чаще всего заражение мышиной лихорадкой происходило среди жителей районов Сюмсинский, Алнашский, Кизнерский и Киясовский.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора, Юлия Бушмакина, уточнила, что 57% случаев заражения произошли в бытовых условиях, 32% связали свои заболевания с посещением дач или огородов, и 11% жителей связали свои заболевания с пребыванием в лесу.

Врач-инфекционист Наталья Ижболдина из республиканской инфекционной больницы отметила, что это заболевание довольно трудно не заметить у себя.

"Основные симптомы заболевания четко прописаны в его названии — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Болезнь начинается с резкого подъема температуры, и более высокая температура в первые сутки свидетельствует о более тяжелом прогнозе. Не следует откладывать обращение к врачу, лучше сделать это немедленно. В геморрагические проявления входят кровоизлияния в сетчатку глаз и геморрагическая сыпь. Это обусловлено повреждением сосудов, которые становятся хрупкими, а процессы свертывания крови нарушаются. Также уменьшается объем мочи, и появляются поясничные боли", — рассказала врач.

Она также отметила, что характерной особенностью геморрагической лихорадки является то, что, несмотря на выздоровление, процесс может затянуться. Полное восстановление функции почек может потребовать до двух лет. Прививок от данного заболевания пока не существует, поэтому наилучшей защитой является соблюдение мер профилактики. Важно отметить, что мышиная лихорадка не передается от человека к человеку.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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