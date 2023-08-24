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В ХМАО пьяный мужчина угнал машину вместе с женой ее владельца и разбился

1:29
Происшествия

Житель Лянтора попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, находясь за рулем автомобиля, который он незаконно взял у своего коллеги.

В ХМАО пьяный мужчина угнал машину вместе с женой ее владельца и разбился
Фото: "Broken Glass at Work-6" by akeg is licensed under CC BY-SA 2.0.

В тот момент в машине находилась жена напарника. В результате аварии оба находятся в тяжелом состоянии и находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Инцидент имел начало после неожиданной встречи между двумя мужчинами в круглосуточном магазине, который затем перерос в трагедию.

Поначалу всё происходило обыденно и незаметно. Знакомые поговорили, и в ходе разговора хант попросил своего коллегу подвезти его домой. Напарник с удовольствием согласился на просьбу и предложил подождать его в автомобиле, где также находилась его жена.

Спустя несколько минут, когда хант вернулся к машине после похода в магазин, он обнаружил, что автомобиля нет на стоянке, а в салоне отсутствуют и его коллега, и супруга. С этой неожиданной новостью он обратился в полицию. Позднее стало известно, что хант украл машину вместе с женой своего коллеги, однако их путешествие закончилось крушением после того, как он не справился с управлением транспортным средством.

Оба пострадавших были госпитализированы в одну из сургутских больниц в состоянии тяжелой травмы. Власти намерены предъявить обвинения ханту в соответствии с уголовным законодательством по двум статьям, сообщает Ural Mash.

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Пьяный троичанин угнал у своей сожительницы машину и тут же ее разбил
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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