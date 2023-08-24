Дебошир ранил росгвардейца из пистолета в Забайкалье

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ссора в кафе в поселке Забайкальск привела к тому, что сотрудник Росгвардии был ранен дебоширом из пистолета, о чем 24 августа сообщил корреспондент "Читы". По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, инцидент произошел ранним утром 19 августа, когда между посетителями местного ночного заведения разгорелся конфликт. На место происшествия были направлены офицеры гвардии, чтобы вмешаться и разнять участников драки.

Фото: мвд.рф

В ходе вмешательства один из дебоширов выстрелил из пневматического пистолета, в результате чего росгвардеец получил незначительное ранение. Сообщалось, что раненый офицер находится в стабильном состоянии. Все лица, участвовавшие в стычке, впоследствии были задержаны и переданы местной полиции для дальнейшего расследования.

Первоначальные сообщения об инциденте были впервые опубликованы на LENTA75.Свидетели слышали крики, за которыми последовали выстрелы — две серии по три выстрела с интервалом. Власти продолжают расследование происшествия.

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