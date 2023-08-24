Дело о крушении самолёта Пригожина будет вести следователь по особо важным делам Иван Сибула

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Ивану Сибулу поручили вести дело о крушении самолёта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК.

Фото: самолёт, тверь, авиакатастрофа

До этого Сибула расследовал ряд громких дел о крушениях самолётов, среди которых крушение самолета президента французской нефтяной компании Total в аэропорту Внуково в 2014 году.

Кроме того, он вёл дело о крушении SSJ-100 в 2019 году. Тогда погиб 41 человек.

Ранее в Росавиации заявили, что среди пассажиров рухнувшего под Тверью бизнес-джета значится фамилия Пригожина. Официально гибель бизнесмена пока не подтверждена.

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