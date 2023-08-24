Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали диверсанта, который планировал поджог релейного шкафа на стации "Псков — Товарный" по указанию украинского куратора, сообщили в пресс-службе УФСБ по Псковской области.
Задание он получал через мессенджер Telegram от волонтёра украинской общественной гуманитарной организации, под прикрытием которой СБ Украины вербует россиян.
"Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых сил РФ, фигурант прибыл на участок железнодорожного пути и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога", — гласит сообщение пресс-службы.
Злоумышленник был своевременно задержан и не успел совершить диверсию.
Ранее американский военный эксперт предрек Украине участь Японии 1945-го года, если Киев не согласится расстаться с частью территорий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.