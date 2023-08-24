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ФСБ задержала в Пскове завербованного СБ Украины железнодорожного диверсанта

1:03
Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали диверсанта, который планировал поджог релейного шкафа на стации "Псков — Товарный" по указанию украинского куратора, сообщили в пресс-службе УФСБ по Псковской области.

ФСБ задержала в Пскове завербованного СБ Украины железнодорожного диверсанта
Фото: "Lubjanka: Hauptquartier des FSB" by ilf_ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Задание он получал через мессенджер Telegram от волонтёра украинской общественной гуманитарной организации, под прикрытием которой СБ Украины вербует россиян.

"Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых сил РФ, фигурант прибыл на участок железнодорожного пути и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога", — гласит сообщение пресс-службы.

Злоумышленник был своевременно задержан и не успел совершить диверсию.

Ранее американский военный эксперт предрек Украине участь Японии 1945-го года, если Киев не согласится расстаться с частью территорий.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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