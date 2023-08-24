Отдать России несколько украинских областей предложили в НАТО, а не в Москве, заявил бывший морской пехотинец, разведчик ВС США Скотт Риттер.
Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что его страна "не торгует людьми и территориями.
Риттер заверил украинского лидера, что Украину ждёт участь Японии в 1945 году — Киеву придётся согласиться на капитуляцию.
"Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайся", — написал военный эксперт на своей странице в соцсети.
К посту он прикрепил фотографию, на которой глава японского генерального штаба Умэдзу Ёсидзиро подписывает капитуляцию на борту американского линкора "Миссури".
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