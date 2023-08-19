В Самаре банкир похитила 18 млн рублей с банковского счета клиента

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В декабре 2021 года в Самарской области сотрудница дополнительного офиса кредитного учреждения вступила в незаконное соглашение с несколькими мужчинами, с целью похищения средств с банковских счетов клиентов.

Фото: УФСБ В Самарской области

В последний день декабря она воспользовалась логином и паролем одного из коллег для доступа к специализированной системе с рабочего места и закрыла банковский счет одного из клиентов. Затем она перевела 18 миллионов рублей на депозитный счет своего сообщника.

Сговорившаяся группа имела возможность распоряжаться украденными деньгами до 7 января 2022 года. Часть средств была легализована, часть выведена наличными, переведена на другие банковские карты и использована для покупок в местных магазинах. Один из преступников даже сумел приобрести автомобиль марки Kia K5.

В начале 2022 года преступники были идентифицированы, им было предъявлено обвинение в мошенничестве. В результате было начато уголовное расследование. Через год суд признал виновными двух членов банды и приговорил их к лишению свободы на два года. Третьему преступнику было назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. В июле 2023 года срок наказания для бывшей сотрудницы банка был увеличен до четырех лет заключения. Один из соучастников также получил срок в четыре года и шесть месяцев. Приговор в отношении третьего остался без изменений.

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