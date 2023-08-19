В Перми кусок штукатурки упал с балкона на голову девушке

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми кусок мелкой отделочной штукатурки откололся от балконной конструкции и упал на голову жительнице города, как сообщает "Комсомольской правды Пермь".

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 53" by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Девушка сама поделилась своими впечатлениями, утверждая, что фрагмент штукатурки упал на неё, вследствие чего она упала на землю и закричала от боли. Спустя некоторое время её доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"Я шла по улице и разговаривала по телефону. Остановилась рядом с кофейней, и в этот момент на меня упал кусок штукатурки. Он разбился о мою голову, я упала и вскрикнула. <...> Врачи увезли меня в больницу, где зашили раны. Ощущения не из приятных. <...> Если бы это был другой кусок с этого балкона, я бы не писала этот текст, а так я отделалась только рассечением", — рассказала собеседница издания.

По словам пострадавшей, сотрудники кофейни, расположенной поблизости, оказали первую помощь сразу после происшествия. Они же вызвали медицинских работников для более квалифицированной помощи. Пострадавшая подчеркнула, что данная балконная конструкция находится в зоне активного движения пешеходов. Она призвала ответственных лиц оперативно решить данную проблему и устранить потенциально опасный недочёт.

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