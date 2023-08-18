До 56 человек возросло число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число людей, пострадавших от пищевого отравления, связанного с шаурмой, в городе Владимире возросло до 56, в том числе 13 детей. Предварительные результаты лабораторных анализов выявили сальмонеллу в качестве причины отравления, говорится в заявлении Управления Роспотребнадзора по региону.

Фото: "Shawarma" by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0.

По состоянию на 18 августа было обнаружено еще 23 случая отравления, в результате чего общее число обращений за медицинской помощью достигло 56, причем 13 из них — дети. Пострадавшие люди испытывают умеренные симптомы, такие как лихорадка, рвота, озноб и диарея.

В пяти заведениях общественного питания проводятся контрольно-надзорные мероприятия, включая дополнительные лабораторные исследования. Все продукты питания в точках общественного питания были изъяты из продажи в качестве меры предосторожности.

В связи с инцидентом Региональное следственное управление Российской Федерации возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие рассматривает возможность того, что при приготовлении шаурмы были использованы некачественные ингредиенты, не соответствующие стандартам безопасности. Расследование включает допросы свидетелей и потерпевших, а также необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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