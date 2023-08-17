На Алтае мужчина скончался при сборе шишек на дереве

На территории Улаганского района в Алтае скончался мужчина, находясь на дереве во время сбора орехов и шишек.
Специалисты из регионального подразделения Следственного комитета начали выяснять подробности этого происшествия, сообщает argumenti.ru.
Предварительные предположения говорят о возможной причине смерти — острая сердечная недостаточность.
По информации, полученной из доступных источников, мужчина был в возрасте 61 года и поднялся на высоту около 15 метров. В какой-то момент он перестал давать признаки жизни. Его супруга вызвала спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия и спустили тело туриста на землю.
Следственные органы продолжают расследование данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства.
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