Жестокое убийство 24-летней давности раскрыли следователи в Адыгее. Преступление совершил капитан милиции, работавший заместителем начальника в ИВС, так как ему нужны были деньги. Об этом пишет Telegram-канал "База".
Останки 29-летнего Алексея Захарова нашли в Майкопе в марте 1999 года во дворе одного из домов. Чтобы спрятать тело, убийца ещё и расчленил его. Но больше никаких зацепок не было найдено, следствие зашло в тупик.
Теперь дело подняли снова. Ещё раз тщательно изучив все улики, следователи пришли к выводу, что расправился с Захаровым 52-летний бывший капитан милиции Александр Ю., который работал замначальника ИВС в Краснодарском крае. Правоохранители полагают, что всё это он сделал просто для того, чтобы ограбить мужчину.
Сколько именно денег он мог украсть и куда он их потратил, ещё предстоит выяснить.
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