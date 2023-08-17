В Адыгее следователи раскрыли убийство, совершённое капитаном милиции 24 года назад

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жестокое убийство 24-летней давности раскрыли следователи в Адыгее. Преступление совершил капитан милиции, работавший заместителем начальника в ИВС, так как ему нужны были деньги. Об этом пишет Telegram-канал "База".

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Останки 29-летнего Алексея Захарова нашли в Майкопе в марте 1999 года во дворе одного из домов. Чтобы спрятать тело, убийца ещё и расчленил его. Но больше никаких зацепок не было найдено, следствие зашло в тупик.

Теперь дело подняли снова. Ещё раз тщательно изучив все улики, следователи пришли к выводу, что расправился с Захаровым 52-летний бывший капитан милиции Александр Ю., который работал замначальника ИВС в Краснодарском крае. Правоохранители полагают, что всё это он сделал просто для того, чтобы ограбить мужчину.

Сколько именно денег он мог украсть и куда он их потратил, ещё предстоит выяснить.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.