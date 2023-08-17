Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ были задержаны два человека, которые хотели подорвать базовые станции связи в Красноярском крае.
Следователям удалось остановить, что диверсанты планировали совершить теракт на территории закрытого города Зеленогорска.
"Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР"*, планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске", — уточнили в пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю.
Ранее стало известно, что третьего обвиняемого в избиении инвалида-участника СВО в полицию привёл сотрудник прокуратуры.
* деятельность организации запрещена на территории РФ решением Самарского областного суда от 16.06.2022 г.
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