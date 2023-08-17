ФСБ: задержаны диверсанты, планировавшие взрыв в закрытом АТО Красноярского края

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ были задержаны два человека, которые хотели подорвать базовые станции связи в Красноярском крае.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

Следователям удалось остановить, что диверсанты планировали совершить теракт на территории закрытого города Зеленогорска.

"Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР"*, планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске", — уточнили в пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Ранее стало известно, что третьего обвиняемого в избиении инвалида-участника СВО в полицию привёл сотрудник прокуратуры.

* деятельность организации запрещена на территории РФ решением Самарского областного суда от 16.06.2022 г.

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