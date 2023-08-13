Прокурор лично привёл в полицию третьего обвиняемого в избиении ветерана СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Третий обвиняемый в избиении ветерана специальной военной операции из села Нерчинский Завод Забайкалья пришёл сдаваться в полицию под конвоем прокурора.

Фото: kuzbass.aif.ru

До этого сотрудник надзорного ведомства убедил 43-летнего мужчину, который находился в межгосударственном розыске, перестать скрываться от правоохранителей.

"Обвиняемый вышел на связь с прокурором Нерчинско-Заводского района, который убедил его не препятствовать ходу расследования уголовного дела, после чего лично препроводил его в местное отделение полиции", — сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что двое из троих участников нападения на бойца, потерявшего ногу в зоне СВО, уже находятся в следственном изоляторе, а последнего хулигана суд заочно арестовал.

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