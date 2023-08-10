В Забайкальском краевом суде сообщили, что принято решение о заочном аресте третьего обвиняемого в избиении инвалида, потерявшего ногу на СВО.
Ранее сообщалось, что несколько пьяных жителей села Нерчинский Завод Забайкальского края напали на ветерана спецоперации и его спутников, а позже повредили автомобиль бойца.
Местные правоохранительные органы сначала возбудили дело только по факту порчи имущества, за что глава региона потребовал от прокуратуры наказать полицейских.
Сейчас пострадавший проходит лечение в Чите, а двое избивавших военнослужащего уже задержаны. В настоящее время их обвиняют не только в нападении на ветерана, но и в публичной дискредитации СВО.
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