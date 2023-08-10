Суд в Забайкалье заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении инвалида-ветерана СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Забайкальском краевом суде сообщили, что принято решение о заочном аресте третьего обвиняемого в избиении инвалида, потерявшего ногу на СВО.

Ранее сообщалось, что несколько пьяных жителей села Нерчинский Завод Забайкальского края напали на ветерана спецоперации и его спутников, а позже повредили автомобиль бойца.

Местные правоохранительные органы сначала возбудили дело только по факту порчи имущества, за что глава региона потребовал от прокуратуры наказать полицейских.

Сейчас пострадавший проходит лечение в Чите, а двое избивавших военнослужащего уже задержаны. В настоящее время их обвиняют не только в нападении на ветерана, но и в публичной дискредитации СВО.

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